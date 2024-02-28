Apple отказалась от создания собственного электромобиля спустя десять лет

Американская корпорация Apple решила свернуть разработку собственного электромобиля, начатую десять лет назад, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Об этом же сообщают источники Reuters.

Собеседники рассказали Bloomberg, что корпорация объявила об этом 27 февраля. Решение поддержали главный операционный директор Джефф Уильямс и вице-президент Apple по технологиям Кевин Линч, который отвечал за проект.

Оба руководителя сообщили сотрудникам, занимавшимся разработкой, что ее постепенно свернут, а персонал переведут в отдел по искусственному интеллекту. По словам источников, над проектом работало около 2 тыс. человек.

Источники Bloomberg не исключили, что часть персонала подаст заявки на перевод в другие отделы, а еще часть уволят. Сколько сотрудников будут вынуждены покинуть компанию, пока неизвестно. В Apple отказались от комментариев.

Речь идет о проекте Project Titan, который корпорация запустила в 2014 году, пишет Bloomberg. По данным агентства, с тех пор в него были вложены миллиарды долларов.

Проект начал сталкиваться с трудностями почти с самого начала своего существования, отмечает издание. Несколько лет назад руководивший им Дуг Филд покинул компанию, после этого разработку возглавили Уильямс и Линч. Впоследствии руководители продолжали меняться внутри команды, также видоизменялась стратегия.

По оценке Bloomberg, до окончательного выпуска Apple собственного электромобиля оставалось еще несколько лет. Ключевой проблемой для корпорации в этом проекте было внедрение автопилота, который Apple тестировала на дорогах с 2017 года. Компания расматривала варианты с отсрочкой релиза до 2028 года или снижением характеристик автопилота.

Однако в конечном итоге на решение Apple повлияло охлаждение рынка электромобилей, пишет агентство. По его данным, рост продаж в этом сегменте замедлился в последние месяцы: покупателей отпугивают высокие цены и отсутствие инфраструктуры для зарядки машин.

Сама Apple рассчитывала продавать электромобиль по цене около $100 тыс., отмечает Bloomberg.