Губернатор Луизианы подписал проект, расширяющий методы казни в штате

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри подписал законопроект, который расширит методы казни в штате, включая азот и казнь на электрическом стуле, пишет The Independent.

Инициатива является частью более крупного пакета законопроектов, посвященных преступности, который законодательный орган штата, возглавляемый республиканцами, принял на специальной сессии.

Кроме того, пакет законопроектов отменяет условно-досрочное освобождение почти для всех людей, осужденных за преступления после 1 августа 2023 года, и снижает до 17 лет возраст для привлечения к ответственности в качестве взрослого человека.

Всего в США одобрено пять способов проведения смертной казни: смертельная инъекция, казнь на электрическом стуле, использование смертельного газа, повешение и расстрел. Чаще всего применяют инъекции (более 1,4 тыс. казней с 1976 года) и электрический стул (163). В штатах, где разрешены другие три метода, обычно в основном применяют инъекции.

В январе впервые в истории США с помощью азота казнили заключенного в Алабаме. 58-летний Кеннет Юджин Смит был осужден за участие в 1988 году в заказном убийстве жены алабамского проповедника. Его заставили вдыхать чистый азот через маску, лишив таким образом кислорода, необходимого для поддержания функций организма. Казнь заняла в общей сложности около 22 минут. При этом в течение двух из них осужденный «сильно трясся и корчился на каталке», сообщила Associated Press.