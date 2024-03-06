На территории экопарка в Киеве произошел пожар
В Киеве на территории экопарка «Оскорки» произошел пожар; по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, на открытой территории вблизи озера Тяглое в Дарницком районе горит травяной настил и камыш, площадь пожара составила около 3 га.
По словам начальника военной администрации Киева Сергея Попко, пожарным удалось локализовать возгорание, остался «один очаг площадью до 1 га». После полной ликвидации пожара власти займутся оценкой ущербу экологии и установкой причин. «Будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог», — заявил Попко.
О том, что причиной стал поджог, говорится в сообщении пресс-службы экопарка в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Там заявили, что возгорание началось на участке, граничащем с застройкой Stolitsa Group.
В феврале активисты, борющиеся за сохранение экопарка, писали, что компания-застройщик Stolitsa Group начала уничтожать лес в районе озера Небреж в Дарницком районе Киева. После этого горожане начали выходить на пикеты против действий компании, передает Hromadske.
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