Сбербанк повысил ставки по вкладу в юанях
Сбербанк повысил ставки по вкладу в юанях, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
«Сбер» с 6 марта снова повышает ставки по вкладу в юанях. Процентная ставка зависит от срока хранения вклада и рост составляет до 1 процентного пункта», — сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
Максимальный доход по вкладу в юанях (4,07% годовых с учетом капитализации процентов) можно получить, если открыть депозит на один год на сумму от 1 млн юаней.
Проценты по вкладу начисляются ежемесячно. Царев напомнил, что раньше максимальная ставка составляла 3,52% годовых при открытии вклада на три года. Вклад в юанях можно оформить на срок от 1 месяца до 3 лет. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. юаней.
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