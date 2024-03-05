В Госдуме объяснили, как можно докупить недостающие пенсионные баллы
Россияне, которым не хватает трудового стажа, могут его докупить, но не более половины от уже имеющегося количества лет, заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, но не больше половины, то можно докупить», — пояснила Бессараб.
Она отметила, что каждый год цена на пенсионные балы меняется, и в первую очередь такое предложение интересно тем, кто не смог «сформировать свой трудовой стаж в полном объеме или не сформировал пенсионный баланс».
По ее словам, в 2023 году россияне могли приобрести не более 8,12 пенсионных баллов за 340 тыс. руб.
Согласно балльной системе расчета пенсий, на которую Россия перешла в 2015 году, каждый год трудовой деятельности гражданина оценивается в пенсионных баллах, количество которых зависит от ежегодных сумм отчислений страховых взносов с зарплаты.
С 2021 года за 12 месяцев можно получить максимум десять баллов — для этого годовая зарплата должна быть равна предельной базе или выше нее (когда заработок в течение года начинает превышать базу, ставка отчислений страховых взносов с таких зарплат снижается до льготной).
Всего в России, по данным на 1 сентября 2023 года, насчитывали 41,2 млн пенсионеров, из них 33,6 млн неработающих и 7,6 млн работающих. Средний размер пенсии у граждан, состоящих на учете в Социальном фонде, составил 19,58 тыс. руб. После индексации в 2024 году средний размер пенсий вырос до 23,2 тыс. руб. в месяц, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии
В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было
Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»
Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию