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В Госдуме объяснили, как можно докупить недостающие пенсионные баллы

Депутат Госдумы Бессараб: россияне могут докупить до половины стажа для пенсии
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Россияне, которым не хватает трудового стажа, могут его докупить, но не более половины от уже имеющегося количества лет, заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, но не больше половины, то можно докупить», — пояснила Бессараб.

Она отметила, что каждый год цена на пенсионные балы меняется, и в первую очередь такое предложение интересно тем, кто не смог «сформировать свой трудовой стаж в полном объеме или не сформировал пенсионный баланс».

По ее словам, в 2023 году россияне могли приобрести не более 8,12 пенсионных баллов за 340 тыс. руб.

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Фото:Shutterstock

Согласно балльной системе расчета пенсий, на которую Россия перешла в 2015 году, каждый год трудовой деятельности гражданина оценивается в пенсионных баллах, количество которых зависит от ежегодных сумм отчислений страховых взносов с зарплаты.

С 2021 года за 12 месяцев можно получить максимум десять баллов — для этого годовая зарплата должна быть равна предельной базе или выше нее (когда заработок в течение года начинает превышать базу, ставка отчислений страховых взносов с таких зарплат снижается до льготной).

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Всего в России, по данным на 1 сентября 2023 года, насчитывали 41,2 млн пенсионеров, из них 33,6 млн неработающих и 7,6 млн работающих. Средний размер пенсии у граждан, состоящих на учете в Социальном фонде, составил 19,58 тыс. руб. После индексации в 2024 году средний размер пенсий вырос до 23,2 тыс. руб. в месяц, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

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