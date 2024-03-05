В РКН объяснили причину блокировки международного словаря жестовых языков
Международный словарь жестовых языков Spread The Sign был заблокирован в России, поскольку распространял фейки о военной операции, сообщили РБК в Роскомнадзоре.
«Доступ к ресурсу ограничен в соответствии со ст. 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», — отметили в РКН.
В ведомстве уточнили, что основанием для ограничительных мер стало распространение на сайте фейковой информации о военной операции на Украине. Роскомнадзор ранее предписал сайту удалить эти сведения в установленный срок, однако владелец ресурса требование проигнорировал.
О блокировке Spread The Sign стало известно 3 марта. При вводе адреса spreadthesign.com в специальное поле на сайте Роскомнадзора можно увидеть сообщение о том, что доступ к ресурсу ограничен. Дату и причину блокировки на этой странице ведомство не указывает.
Словарь был создан в 2006 году, сейчас он включает свыше 400 тыс. жестов на 44 языках, в том числе на русском. Spread The Sign управляется некоммерческой ассоциацией European Sign Language Center (Швеция). Цель проекта — сделать доступными все жестовые языки.
На сайте словаря на момент подготовки этого материала размещен украинский флаг и антивоенный призыв.
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