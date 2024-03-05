Захарова связала уход Нуланд с провалом США на российском направлении
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, объявившая об уходе в отставку со своего поста в ближайшее время, уйдет из-за русофобии и провала антироссийского курса в американской политике. Так официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала сообщение Госдепартамента США о планах Нуланд покинуть должность.
«Нуланд уведомила Блинкена о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. Причину вам не скажут. Но она проста — провал антироссийского курса администрации Байдена», — написала Захарова.
Она отметила, что «русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно».
«Помня о свечах в православных храмах, если вдруг будет желание податься в монастырь для замаливания грехов, замолвим словечко», — добавила Захарова. Она приложила к публикации фотографию, на которой Нуланд ставит свечу в храме, покрыв голову платком.
Днем 5 марта госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о скором уходе своего заместителя.
Он поблагодарил Нуланд за ее работу, результаты которой останутся и в ведомстве, и в мире. Нуланд проработала в Госдепартаменте три с половиной десятилетия при шести президентах и десяти госсекретарях, начав карьеру с должности сотрудницы консульства в китайском Гуанчжоу.
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