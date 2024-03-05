Причиной падения лифта в Петербурге назвали «человеческий фактор»

Управляющая компания: лифт в Петербурге был исправен, он упал из-за перегруза

Авария с лифтом во внутригородском поселке Шушары в Петербурге произошла из-за «человеческого фактора», причиной ЧП стал перегруз кабины. Об этом РБК сообщила генеральный директор управляющей компании (УК) «Единый город» Зухра Ефимова.

«Откровенно [причина происшествия] — это человеческий фактор. Произошел перегруз. По камерам мы увидели, что в лифте было 13 человек. Лифт рассчитан на 630 кг, то есть это примерно 8 человек», — сказала Ефимова.

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По ее словам, лифт доехал до первого этажа, но из-за перегруза опустился на буфер, который находится ниже и предназначен для амортизации конструкции. Лифт упал ниже уровня первого этажа на 25–30 см. Оборудование находится в рабочем состоянии, его ввели в эксплуатацию в 2017 году, добавила гендиректор УК.

«Лифт рабочий. <...> Пострадавшие, к сожалению, есть. Один серьезно пострадавший — у него [травма] коленной чашечки. Еще у двоих ушибы. Это явно человеческий фактор. Лифт <...> ежегодно проходит освидетельствование», — подчеркнула Ефимова.

По ее словам, за год УК получила две заявки о проблеме в лифте: о нерабочей кнопке и двери лифта, которая не открывалась.

5 марта в многоэтажном доме во внутригородском поселке Петербурга Шушары упал лифт. Внутри, по предварительной информации, находились 15 человек, трое в результате ЧП получили ушибы.

Проверку после падения лифта начала прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга. Ведомство оценит работу управляющей компании, а также соблюдение требований безопасного использования лифтов.