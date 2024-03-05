Как люди выходили из упавшего в Петербурге лифта

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В Петербурге при падении лифта пострадали 13 человек. На кадрах с камеры, установленной в парадной, видно, как из лифта выходят люди. Среди них, как и взрослые, так и дети. Среди них есть и пострадавшие, сообщили РБК в управляющей компании УК «Единый город» — у одного травма колена, у двух — ушибы.

Лифт был в исправном состоянии и упал из-за перегруза — он рассчитан на 630 кг, а в него зашли больше десятка человек.