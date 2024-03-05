Как люди выходили из упавшего в Петербурге лифта
В Петербурге при падении лифта пострадали 13 человек. На кадрах с камеры, установленной в парадной, видно, как из лифта выходят люди. Среди них, как и взрослые, так и дети. Среди них есть и пострадавшие, сообщили РБК в управляющей компании УК «Единый город» — у одного травма колена, у двух — ушибы.
Лифт был в исправном состоянии и упал из-за перегруза — он рассчитан на 630 кг, а в него зашли больше десятка человек.
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии
В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было
Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»
Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию