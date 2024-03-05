Перевозчик сообщил о задержках поездов из-за закрытия Крымского моста

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

После возобновления движения по Крымскому мосту поезда через него следуют с опозданием. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в своем телеграм-канале.

С опозданием следуют девять поездов: четыре из Крыма и пять — в Крым.

Из Крыма:

№ 068 Симферополь — Москва следует с опозданием около восьми часов;

№ 426 Симферополь — Кисловодск опаздывает более чем на семь часов;

№ 174 Евпатория — Москва опаздывает на пять часов;

№ 092 Севастополь — Москва опаздывает более чем на четыре часа.

В Крым:

№ 316 Адлер — Симферополь опаздывает более чем на семь часов;

№ 425 Кисловодск — Симферополь опаздывает более чем на пять часов;

№ 092 Москва — Севастополь опаздывает на шесть часов;

№ 173 Москва — Евпатория опаздывает более чем на пять часов;

№ 028 Москва — Симферополь опаздывает менее чем на три часа.

Также Крымский мост был временно закрыт для движения автомобилей. В 8:49 появилось сообщение, что движение по мосту открыли. Незадолго до перекрытия движения для машин жители Керчи слышали взрывы над городом, сообщил телеграм-канал Shot. Местные власти и Минобороны ситуацию не комментировали.