Перевозчик сообщил о задержках поездов из-за закрытия Крымского моста
После возобновления движения по Крымскому мосту поезда через него следуют с опозданием. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в своем телеграм-канале.
С опозданием следуют девять поездов: четыре из Крыма и пять — в Крым.
Из Крыма:
№ 068 Симферополь — Москва следует с опозданием около восьми часов;
№ 426 Симферополь — Кисловодск опаздывает более чем на семь часов;
№ 174 Евпатория — Москва опаздывает на пять часов;
№ 092 Севастополь — Москва опаздывает более чем на четыре часа.
В Крым:
№ 316 Адлер — Симферополь опаздывает более чем на семь часов;
№ 425 Кисловодск — Симферополь опаздывает более чем на пять часов;
№ 092 Москва — Севастополь опаздывает на шесть часов;
№ 173 Москва — Евпатория опаздывает более чем на пять часов;
№ 028 Москва — Симферополь опаздывает менее чем на три часа.
Также Крымский мост был временно закрыт для движения автомобилей. В 8:49 появилось сообщение, что движение по мосту открыли. Незадолго до перекрытия движения для машин жители Керчи слышали взрывы над городом, сообщил телеграм-канал Shot. Местные власти и Минобороны ситуацию не комментировали.
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