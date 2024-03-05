Военного США арестовали за передачу секретных данных через сайт знакомств

В США военнослужащего арестовали по подозрению в передаче секретной информации, касающейся российской военной операции на Украине, через сайт знакомств. Об этом сообщила пресс-служба американского Минюста.

Гражданский служащий ВВС США 63-летний Дэвид Слейтер, которого взяли под арест 2 марта, был прикомандирован к Стратегическому командованию (STRATCOM). Военный регулярно посещал брифинги STRATCOM, касающиеся боевых действий на Украине, которые были классифицированы как «совершенно секретные».

По версии обвинения, с февраля по апрель 2022 года Слейтер передавал секретные данные, которые он узнавал на брифингах, на зарубежной онлайн-платформе для знакомств, «пренебрегая безопасностью своей страны и своей клятвой хранить ее секреты». Минюст пишет, что военнослужащий отправлял информацию «сообщнику, который утверждал, что является женщиной, живущей на Украине».

По данным ведомства, собеседник регулярно просил Слейтера предоставить засекреченную информацию, касающуюся национальной обороны США, а также целей и военном потенциале России в конфликте на Украине. При этом неизвестный называл военного «тайной любовью-информатором» и своим «секретным агентом».

Если суд признает вину Дэвида Слейтера, ему грозит до 10 лет заключения, а также штраф в размере $250 тыс. по каждому пункту обвинения, сообщает Минюст. Делом занимаются ФБР и Управление специальных расследований ВВС США.