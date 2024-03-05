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Премьер-министр Литвы отказалась от лозунга, схожего со слоганом Путина

Кандидат в президенты Литвы отказалась от лозунга, схожего со слоганом Путина

Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните, которая участвует в предвыборной гонке на пост президента страны, изменила лозунг своей кампании из-за его схожести со слоганом президента России Владимира Путина на выборах в 2018 году.

Предвыборный штаб Шимоните выдвинул лозунг: «Сильный президент — сильная страна». После этого премьер-министра раскритиковали в соцсетях. Пользователи отметили, что слоган кампании Путина в 2018 году был: «Сильный президент — сильная Россия».

«Да, формулировка, как она звучит сейчас, вызывает определенные ассоциации — наверное, ее не уместно использовать, можно сказать другими словами», — прокомментировал критику глава штаба литовского премьера Миндаугас Линге, его слова передает LRT.

Линге отметил, что такой слоган был выбран из-за «элементарной человеческой халатности» и использоваться он не будет.

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Сама Шимоните заявила, что спокойно относится к критике. По ее словам, Путин «не был оригинален в этом лозунге».

«В моем понимании на выборах побеждают не лозунги, а кандидаты. <...> Вы думаете, что я буду следовать лозунгам Путина? Определенно нет», — сказала премьер-министр.

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Литва выборы президента слоган предвыборная кампания Владимир Путин
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