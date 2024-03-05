В Одессе и области прогремели взрывы

В Одессе и области после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы

В Одессе и Одесской области звучат взрывы, сообщают УНИАН и «Суспильне». Глава одесской ОВА призвал жителей региона проследовать в укрытия.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 0:34 мск, а спустя 15 минут местные СМИ начали сообщать о взрывах, а позже и о повторных взрывах в регионе. Силы обороны юга ВСУ сообщили о работе ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.