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Военная операция на Украине ,  
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В ICAN предупредили о риске ядерной войны из-за конфликта на Украине

ICAN: конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, заявила «РИА Новости» координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

По ее мнению, в последние два года стала чаще использоваться риторика, связанная с ядерной эскалацией, также усилились проявления опасного поведения.

«Такая эскалация увеличивает риск случайного или преднамеренного ядерного конфликта. Все государства, обладающие ядерным оружием, и их союзники должны проявлять осторожность в своей краткосрочной риторике и действиях и ликвидировать свои ядерные арсеналы, что является единственным надежным путем предотвращения ядерной эскалации», — сказала она.

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Фото:Samuel Corum / Getty Images

Риск применения ядерного оружия сегодня стал особенно высоким, учитывая, что все государства, обладающие ядерным оружием, создают новые, более опасные вооружения того же типа, считает Сандерс-Закре. Она подчеркнула, что несколько государств, обладающих ядерным оружием, уже вовлечены в активный конфликт.

Единственным способом остановить ядерную эскалацию и предотвратить ядерную войну Сандерс-Закре назвала полную ликвидацию ядерного оружия.

В январе постоянный представитель России при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов предупредил, что «наиболее острые риски стратегического характера несет заряженность США и НАТО на эскалацию украинского кризиса». Это чревато «скатыванием к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями», отмечал дипломат.

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Россия, по словам Гатилова, привержена мнению, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Москва придерживается своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считает, что ядерное разоружение должно осуществляться поэтапно, на основе консенсуса, говорил он.

В феврале 2022 года, через несколько дней после начала военной операции на Украине, президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания на особый режим несения боевого дежурства. В них входят в том числе стратегические ядерные силы.

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