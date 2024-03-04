Ереван передаст Баку пересекшего границу азербайджанского военного

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Армения передаст Баку азербайджанского военнослужащего, пересекшего границу между странами, сообщает Armenpress со ссылкой на армянскую Службу нацбезопасности (СНБ).

Военного Руслана Пенахова задержали утром 28 февраля на территории Сюникской области Армении. После этого Следственный комитет страны возбудил уголовное дело.

По версии следствия, Пенахов «оказался возле позиций Вооруженных сил Армении» после того, как в результате инцидента с другими азербайджанскими военнослужащими сбежал и заблудился.

«В знак доброй воли и во исполнение соглашения <...> о том, что военнослужащие обеих сторон (Армении и Азербайджана. — РБК), заблудившиеся и оказавшиеся на противоположной стороне, должны быть возвращены в кратчайшие сроки, Армения решила передать Руслана Пенахова азербайджанской стороне», — передает агентство заявление СНБ.

Ранее СК Армении сообщил, что уголовные дело в отношении Пенахова закрыли. Дела были возбуждены по статьям о покушении на убийство способом, опасным для жизни других лиц, а также по мотивам национальной и религиозной ненависти, о незаконном ношении и транспортировке огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, о контрабанде оружия и о незаконном пересечении границы.

В Минобороны Азербайджана отмечали, что военнослужащий заблудился из-за неблагоприятных погодных условий.