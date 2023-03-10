Захватившего заложников в аптеке в Германии задержали

Полиция задержала злоумышленника, захватившего заложников в аптеке в Карлсруэ на юге Германии, сообщает Stuttgarter Zeitung.

Злоумышленник требовал выкуп за заложников в €1 млн, с ним вели переговоры. Полиция не называет точное количество заложников. По данным Stuttgarter Zeitung, в аптеке находился как минимум один мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, и, предположительно, два заложника.

Место происшествия оцеплено. В школе открыли пункт временного размещения для жителей домов рядом с аптекой.

Как пишет SWR, в январе в ту же аптеку пришел грабитель в маске, который угрожал сотруднику пилой и в итоге сбежал с литром метадона. Через несколько дней полиция установила подозреваемого, его заключили под стражу.