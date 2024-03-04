На МЦД-3 произошел сбой движения поездов

Фото: Moscow_Central_Diameters_3 / Telegram

На третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) произошел сбой движения поездов, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в телеграм-канале.

Вечером 4 марта, около 19:02, пригородный поезд № 7458 Крюково — Раменское совершил вынужденную остановку на участке Перово — Люберцы 1 Казанского направления МЖД, сообщили в пресс-службе перевозчика. Произошедшее в компании объяснили техническими причинами. В МЖД уточнили, что около 19:32 мск поезд продолжил движение по маршруту.

«В настоящее время некоторые электрички Казанского направления в сторону области и МЦД-3 в сторону Раменского следуют с отклонением от графика», — сообщили в пресс-службе МЖД.

Там заверили, что перевозчик принимает необходимые меры для сокращения времени отставания от расписания, и принесли извинения.

Ранее о задержке поездов, следующих в направлении области, сообщил телеграм-канал «Московские новости». Канал показал кадры, на которых видна платформа, заполненная пассажирами. Портал MSK1.ru писал со ссылкой на очевидцев, что на путях сломался электропоезд, что послужило причиной сбоя.