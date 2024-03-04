МИД призвал посла США «прекратить врать» о невмешательстве в дела России
Посол США в Москве Линн Трейси должна перестать скрывать «подрывную деятельность», которую американские организации ведут в России, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
По ее словам, Трейси говорит о важности развития гуманитарных связей Вашингтона и Москвы, однако не упоминает, «в каких объемах США спонсируют НПО, которые занимаются подрывной деятельностью» в России, а также о поставках вооружения на Украину.
«Она ничего из этого не сказала. А я скажу. И добавлю: Линн, прекратите врать», — заключила Захарова.
В конце февраля депутаты соответствующего комитета Госдумы сообщили, что «сайт и аккаунты посольства США в соцсетях давно уже вышли за рамки представительских функций и на регулярной основе размещают политическую информацию деструктивного характера». Эти действия депутаты оценили как вмешательство во внутренние дела России.
В США подозревали Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Победу на них одержал Дональд Трамп. Команда, которую возглавлял спецпрокурор Роберт Мюллер, представила доклад, в котором говорилось о том, что Россия вмешалась в выборы, но сговора между Москвой и Трампом не было.
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