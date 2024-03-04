СК завел дело после нападения льва на школьницу в Саратове
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения льва на 14-летнюю школьницу в Саратове. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.
Дело завели по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которая предусматривает до двух лет лишения свободы. Расследование дела взяла на контроль региональная прокуратура.
По версии следствия, 2 марта лев, содержавшийся на территории одного из городских предприятий в вольере, напал на 14-летнюю девушку, которая проходила мимо. Пострадавшая получила ранения рук, ее госпитализировали.
По информации «Коммерсанта», напавший на девушку лев живет на территории нефтебазы возле конно-спортивного клуба «Гармония» в Ленинском районе Саратова. Как сообщил источник издания, речь идет о хранилище сети АЗС «Торэко». ТАСС пишет со ссылкой на правоохранительные органы, что лев содержался на территории нефтебазы на Песчано-Уметском проезде.
Спикер Саратовской областной думы Михаил Исаев заявил, что инцидент произошел на территории предприятия, «которому по профилю деятельности держать в вольере такое животное как минимум странно».
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