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Ликсутов оценил эффект от запуска БКЛ для экономики Москвы

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Новости Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Год назад, 1 марта 2023 года, в столице было запущено полное движение по Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Однако некоторые станции функционировали и до замыкания кольца, что дает возможность в динамике оценить положительный эффект, который новые маршруты и станции оказали на развитие городской экономики и бизнеса, рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, по данным столичных властей, экономическая активность вокруг станций БКЛ растет и продолжит расти как в тех местах, где уже были до этого станции метро, так и в тех районах, куда метрополитен пришел лишь с Большим кольцом.

На примере четырех станций, открытых в 2020–2021 годах (до полного пуска БКЛ): «Аминьевской», «Лефортово», «Авиамоторной» и «Электрозаводской» — в департаменте экономической политики и развития города Москвы подсчитали, что число торговых операций малого и среднего бизнеса в их округе за три года выросло втрое, а суммарная выручка — вчетверо. Также вокруг этих станций в ближайшие пять лет ожидается ввод более 880 тыс. кв. м недвижимости — втрое больше, чем за предыдущие пять лет.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, БКЛ оказывает положительное влияние и на рынок труда: если на сегодняшний день вокруг станций новой линии появилось порядка 250 тыс. рабочих мест, то к 2030 году ожидается, что это число достигнет 400 тыс. А новые рабочие места — это новые налоги, и уже сейчас, в 2024 году, столичные власти говорят о выходе проекта БКЛ на окупаемость.

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Теги
Большая кольцевая линия метро Москва малый и средний бизнес Максим Ликсутов Строительство
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