В МЧС рассказали о вывозе из Якутии упавших частей ракеты «Союз-2»

Пуск ракеты-носителя «Союз-2», состоявшийся 29 февраля 2024 года (Фото: Наталья Бережная / «Роскосмос»)

В Вилюйском районе Якутии спасатели начали вывозить фрагменты ракеты-носителя «Союз-2», передает «Якутия 24» со ссылкой на пресс-центр службы спасения региона.

Пуск ракеты-носителя с космодрома «Восточный» состоялся 29 февраля. После этого отделяемые фрагменты ракеты-носителя упали на территории Якутии. 2 марта во время облета рабочая группа обнаружила один из фрагментов — бак для горючего — на земле, рассказал замначальника аэромобильного поисково-спасательного подразделения службы спасения республики Павел Алексеев.

В этот же день фрагменты весом около 1 т распилили и доставили на вертолетную площадку, откуда их вывезли на вертолете. Когда части прибудут в пункт назначения, их пронумеруют и поместят в специальные транспортные контейнеры, в которых отправят на утилизацию.

Речь идет о ракете-носителе «Союз-2.1б». Ее запустили с «Восточного» утром 29 февраля в 8:43 мск. Ракета несла гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4 и 18 попутных малых спутников российского и иностранного производства.

Это был первый пуск с «Восточного» с начала года. Как сообщили в «Роскосмосе», ракета-носитель отработала штатно, «Метеор-М» № 2-4 был успешно выведен на орбиту.

Фрагменты «Союза-2.1б» также нашли в Амурской области, где расположен космодром «Восточный». Обломков было четыре, их обнаружили в Зейском районе области.