Над Брянской областью сбили беспилотник

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Дрон уничтожили около 13:56 мск. Над каким районом области сбили беспилотник, ведомство не уточнило.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дрон уничтожили над Стародубским округом. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Богомаз рассказал, что украинские военные обстреляли поселок Суземки и село Лемешовка. В первом населенном пункте пострадали два человека, они получили легкие ранения, поврежден один жилой дом и нарушено энергоснабжение. В Лемешовке пострадавших нет, повреждены несколько частных домов, нарушено энергоснабжение.

С начала военной операции на Украине Брянская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. Последний раз Минобороны отчитывалось об уничтожении дронов над Брянской областью 27 февраля, тогда средства ПВО сбили два аппарата.