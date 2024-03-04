Над Брянской областью сбили беспилотник
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Дрон уничтожили около 13:56 мск. Над каким районом области сбили беспилотник, ведомство не уточнило.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дрон уничтожили над Стародубским округом. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Богомаз рассказал, что украинские военные обстреляли поселок Суземки и село Лемешовка. В первом населенном пункте пострадали два человека, они получили легкие ранения, поврежден один жилой дом и нарушено энергоснабжение. В Лемешовке пострадавших нет, повреждены несколько частных домов, нарушено энергоснабжение.
С начала военной операции на Украине Брянская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. Последний раз Минобороны отчитывалось об уничтожении дронов над Брянской областью 27 февраля, тогда средства ПВО сбили два аппарата.
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
Часть сторонников Байдена начали поддерживать Трампа. Что происходит
ЦБ озвучил два сценария развития российского экспорта
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Какие фильмы лидируют в российском прокате. Список
Как выглядят самые странные дома знаменитостей. Фото
У российских дилеров появились удлиненные модели BMW. Фото и цены
Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95