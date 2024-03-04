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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили беспилотник

Минобороны: над Брянской областью сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Дрон уничтожили около 13:56 мск. Над каким районом области сбили беспилотник, ведомство не уточнило.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дрон уничтожили над Стародубским округом. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

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Фото:Google Maps

Ранее Богомаз рассказал, что украинские военные обстреляли поселок Суземки и село Лемешовка. В первом населенном пункте пострадали два человека, они получили легкие ранения, поврежден один жилой дом и нарушено энергоснабжение. В Лемешовке пострадавших нет, повреждены несколько частных домов, нарушено энергоснабжение.

С начала военной операции на Украине Брянская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. Последний раз Минобороны отчитывалось об уничтожении дронов над Брянской областью 27 февраля, тогда средства ПВО сбили два аппарата.

Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник

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Персоны
Минобороны Брянская область беспилотники дроны ПВО
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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