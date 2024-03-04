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Политика ,  
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Премьер-министр Казахстана приедет в Москву с рабочим визитом

Олжас Бектенов
Олжас Бектенов (Фото: primeminister.kz)

Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов приедет в Россию с рабочим визитом 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

4 марта пройдут переговоры российского премьер-министра Михаила Мишустина и премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова. Стороны обсудят развитие торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, передает пресс-служба казахстанского правительства.

«Особое внимание» планируют уделить вопросам сотрудничества в Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств, передает пресс-служба российского правительства.

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Олжас Бектенов

Олжас Бектенов стал новым премьер-министром Казахстана 6 февраля 2024 года после того, как правительство во главе с Алиханом Смаиловым ушло в отставку. Причины такого решения названы не были. Кандидатуру Бектенова на пост премьер-министра предложил председатель нижней палаты парламента Казахстана Ерлан Кошанов.

Ранее Бектенов руководил администрацией президента Казахстана. В марте новый премьер-министр также планирует провести в Ташкенте переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

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