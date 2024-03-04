Как выглядело полярное сияние в разных регионах России
Жители сразу нескольких регионов России смогли увидеть в небе полярное сияние. Его видели в Ленинградской и Ярославской области, Подмосковье, Нижнем Новгороде и под Тверью. Как выглядело сияние — в видео РБК.
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