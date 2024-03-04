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Как выглядело полярное сияние в разных регионах России

Кадры с полярным сиянием из регионов России

Как выглядело полярное сияние в разных регионах России
Video

Жители сразу нескольких регионов России смогли увидеть в небе полярное сияние. Его видели в Ленинградской и Ярославской области, Подмосковье, Нижнем Новгороде и под Тверью. Как выглядело сияние — в видео РБК.

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Фото:astrophotoboloto / Telegram

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Теги
Северное сияние Россия
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Жители Ленобласти и Подмосковья увидели в небе северное сияние
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