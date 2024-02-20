Ученые обнаружили «красный лед» у берегов Приморья
В Приморском крае в районе морской биологической станции «Восток» ученые обнаружили морской лед, окрашенный в красный цвет. Об этом сообщил Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН в своем телеграм-канале.
Эксперты выяснили, что в лед вморожены тысячи рачков.
«Специалисты провели анализ проб и выяснили, что в лед вморожены десятки тысяч рачков, — представителей зоопланктона родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus. А почему лед красный? Оказалось, благодаря присутствию в тельцах рачков пигментов-каротиноидов», — говорится в сообщении центра морской биологии.
В составе каротиноидов (органических пигментов, вырабатываемых бактериями, грибами и водорослями) ученые нашли астаксантин. Это вещество присутствует в водных организмах, имеющих красную окраску. В частности, астаксантин придает красный цвет мясу лососевых рыб, отметили специалисты центра морской биологии.
Также ученые подчеркнули, что окрашивание морских льдов в Приморье — не редкость. Подобные случаи фиксируют почти ежегодно, в период таяния лед окрашивается в коричневый или зеленый цвета. По словам специалистов центра морской биологии, во всех случаях ранее это были микроводоросли. В этом году лед окрасил зоопланктон — водные животные.
Ранее ученые сообщили, что в Приморье будут изучать вредоносное цветение водорослей на юге края. Специалисты проанализируют потенциально токсичные виды водорослей, их характеристики и особенности. В зависимости от результатов эксперты могут рекомендовать мероприятия по изолированию акваторий.
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