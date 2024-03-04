На юге Приморья ввели особый противопожарный режим
В Хасанском муниципальном округе на юге Приморского края ввели особый противопожарный режим из-за числа пожаров, сообщили власти муниципалитета в телеграм-канале.
«С 3 марта 2024 года на территории Хасанского муниципального округа введен особый противопожарный режим. Данная мера вызвана ростом ландшафтных пожаров, а также установлением сухой и ветреной погоды», — пояснили в администрации. Среди требований особого противопожарного режима — запрет на посещение гражданами лесов, въезд машин в лесные массивы, разведение в лесу костров и др.
На территории лесного фонда запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в течение ночи власти сформировали и направили дополнительные пожарные отряды в Хасанский округ. «Главная задача — обезопасить населенные пункты. Отдельное внимание национальному парку «Земля леопарда», — добавил глава региона.
За выходные 2-3 марта на территории округа зафиксировали более 30 очагов ландшафтных пожаров общей площадью более 3 тыс. га. В ликвидации пожаров задействовали более 180 человек и 30 единиц техники, дополнительно в округ направили 54 специалистов МЧС и семь единиц техники.
В ночь на 4 марта пожарные смогли локализовать природный пожар, возникший на территории национального парка «Земля леопарда». Из-за шквалистого ветра огонб быстро распространился.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?