На юге Приморья ввели особый противопожарный режим

В Хасанском муниципальном округе на юге Приморского края ввели особый противопожарный режим из-за числа пожаров, сообщили власти муниципалитета в телеграм-канале.

«С 3 марта 2024 года на территории Хасанского муниципального округа введен особый противопожарный режим. Данная мера вызвана ростом ландшафтных пожаров, а также установлением сухой и ветреной погоды», — пояснили в администрации. Среди требований особого противопожарного режима — запрет на посещение гражданами лесов, въезд машин в лесные массивы, разведение в лесу костров и др.

На территории лесного фонда запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в течение ночи власти сформировали и направили дополнительные пожарные отряды в Хасанский округ. «Главная задача — обезопасить населенные пункты. Отдельное внимание национальному парку «Земля леопарда», — добавил глава региона.

За выходные 2-3 марта на территории округа зафиксировали более 30 очагов ландшафтных пожаров общей площадью более 3 тыс. га. В ликвидации пожаров задействовали более 180 человек и 30 единиц техники, дополнительно в округ направили 54 специалистов МЧС и семь единиц техники.

В ночь на 4 марта пожарные смогли локализовать природный пожар, возникший на территории национального парка «Земля леопарда». Из-за шквалистого ветра огонб быстро распространился.