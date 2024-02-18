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В Греции раскритиковали показ мод на фоне скульптур Парфенона

Минкульт Греции осудил модный показ в Великобритании на фоне скульптур Парфенона

Показ мод, организованный в лондонском Британском музее на фоне хранящихся в нем скульптур Парфенона, возраст которых достигает 2,5 тыс. лет, оскорбляет эти шедевры, заявила министр культуры Греции Лина Мендони. Ее слова приводит портал ERT News.

«Организовав показ мод, где выставлены скульптуры Парфенона, Британский музей еще раз доказывает свое отсутствующее уважение к шедеврам [древнегреческого скульптора и архитектора, автора шедевров] Фидия», — отметила Мендони.

По ее словам, руководители Британского музея «опошляют и оскорбляют не только памятник, но и общечеловеческие ценности, которые он передает». Мендони отметила, что условия хранения скульптур в галерее Дювина Британского музея постоянно ухудшаются, в связи с чем настало время шедеврам, которые «были украдены и к которым отвратительно относятся», «засиять в свете Аттики».

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Власти Греции после обретения независимости в 1832 году потребовали от Великобритании вернуть мраморные экспонаты, в последние десятилетия правительство активизировало свои усилия в этом вопросе.

В 2021 году греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что обязанность вернуть скульптуры Парфенона полностью лежит на плечах правительства Великобритании. Он призвал Лондон «вступить в добросовестный диалог» с Афинами по вопросу возвращения скульптур.

В январе 2023 года Bloomberg сообщил со ссылкой на свои источники, что Британский музей и Музей Акрополя в Афинах собираются в скором времени достичь соглашения, согласно которому мраморные скульптуры Парфенона вернутся в Грецию.

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Однако законодательство Великобритании, в частности, Закон о Британском музее 1963 года, запрещает продавать или передавать предметы из коллекции.

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Теги
Греция Парфенон скульптуры Британский музей
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