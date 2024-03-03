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В Санкт-Петербурге полиция сорвала концерт Пророка Санбоя

В Петербурге полиция сорвала концерт Пророка Санбоя и задержала музыканта

В Санкт-Петербурге полиция сорвала концерт Пророка Санбоя
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В Санкт-Петербурге полиция сорвала концерт Пророка Санбоя (Геннадия Чернецова) и вывела музыканта из клуба вместе с вещами.

«Я политикой не занимаюсь, любовные песни пел», — сказал музыкант, добавив, что не знает, за что его задержали.

Директор клуба ACTION (в котором должен был пройти концерт Санбоя) Лев Торский в разговоре с «Фонтанкой» рассказал, что полицейские объяснили свой визит собравшейся перед клубом толпой, которая мешала проезду транспорта.

РБК обратился за комментарием к представителям Пророка Санбоя и к начальнику управления информации и общественных связей, а также в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Геннадий Чернецов, известный как Пророк Санбой, — российский видеоблогер, андеграундный музыкант и певец. Родился 4 февраля 1969 года в городе Ярцево Смоленской области.

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В 1987 году вместе с местными музыкантами Санбой собрал коллектив под названием «Подвал». Группа дала концерты в подвале девятиэтажки, в которой жил Чернецов, но вскоре распалась и певец принял решение начать сольную карьеру.

Санбой стал известным во многом благодаря своим странным историям и мемам. В 1992 он проехал всю Чехию на велосипеде, играя на гитаре, за что получил от президента страны микроавтобус.

Всплеск популярности Пророка Санбоя в интернете произошел в 2016 году, когда видеоверсия песни «Остров» набрала на YouTube более 1 млн просмотров.

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