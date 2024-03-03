На Земле Франца-Иосифа началось досрочное голосование на выборах

Фото: Александр Шимоткин / ТАСС

На архипелаге Земля Франца-Иосифа, самой северной территории России, началось досрочное голосование на выборах президента России. Об этом ТАСС сообщили в избирательной комиссии Архангельской области.

«Сегодня досрочное голосование проходит на Земле Франца-Иосифа, которая входит в состав Приморского муниципального округа», — сказали в избиркоме.

На самом западном острове архипелага, Земле Александры, голосуют военнослужащие, работники «Запсибгазпром-газификация» и инспекторы национального парка «Русская Арктика».

По состоянию на 3 марта количество досрочно проголосовавших избирателей в Архангельской области составило 296 человек, отметили в пресс-службе избиркома. Там также добавили, что для проведения голосования используются предварительно опечатанные переносные ящики, которые доставляют члены соответствующей участковой комиссии. Вскрытие этих ящиков будет осуществляться при общем подсчете голосов избирателей 17 марта после 20:00.

Досрочное голосование может проводиться как по избирательному участку в целом (например, на морском судне), так и для отдельных групп избирателей, проживающих в труднодоступной или отдаленной от избирательного участка местности.

Основной категорией досрочно голосующих избирателей являются моряки, лесозаготовители, работники метеостанций, пограничники и смотрители маяков.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года.



В бюллетене будут четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).