Минтранс Малайзии пообещал возобновить поиски пропавшего рейса MH370

Обломки самолёта, предположительно принадлежавшего пропавшему рейсу MH370 Malaysia Airlines (Фото: Hasnoor Hussain / Reuters)

Министр транспорта Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук пообещал возобновить поиски пропавшего десять лет назад самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который летел рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, передает издание The Star.

«Как министр, представляющий правительство Малайзии, присутствующий сегодня здесь, я хочу не просто выразить нашу солидарность, но это обязательство и обещание, что поиски будут продолжаться», — сказал Локе на десятом мероприятии, посвященном памяти пропавшего рейса.

Он добавил, что министерство готово пригласить в Малайзию представителей частной компании Ocean Infinity, которая проводила поиски в прошлом году. Глава малазийского Минтранса подчеркнул, что «сделает все возможное чтобы получить одобрение кабинета министров на подписание нового контракта с Ocean Infinity для возобновления поисков как можно скорее».

В ночь на 8 марта 2014 года Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines с 12 членами экипажа и 227 пассажирами на борту вылетел из Куала-Лумпура в Пекин. Последний раз экипаж вышел на связь спустя 38 минут после взлета.

Поиски обломков вели власти Малайзии, Китая и Австралии. Свои работы они закончили в январе 2017 года. В середине мая 2018 года на австралийском «Девятом канале» вышла передача о возможных причинах катастрофы. В ней высказывалось предположение, что командир воздушного судна в момент падения находился в сознании, он разгерметизировал борт и намеренно повел самолет вниз. Но позднее в австралийском бюро по транспортной безопасности заявили, что пилот не мог находиться в сознании в последние минуты полета.