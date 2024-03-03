Минтранс Малайзии пообещал возобновить поиски пропавшего рейса MH370
Министр транспорта Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук пообещал возобновить поиски пропавшего десять лет назад самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который летел рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, передает издание The Star.
«Как министр, представляющий правительство Малайзии, присутствующий сегодня здесь, я хочу не просто выразить нашу солидарность, но это обязательство и обещание, что поиски будут продолжаться», — сказал Локе на десятом мероприятии, посвященном памяти пропавшего рейса.
Он добавил, что министерство готово пригласить в Малайзию представителей частной компании Ocean Infinity, которая проводила поиски в прошлом году. Глава малазийского Минтранса подчеркнул, что «сделает все возможное чтобы получить одобрение кабинета министров на подписание нового контракта с Ocean Infinity для возобновления поисков как можно скорее».
В ночь на 8 марта 2014 года Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines с 12 членами экипажа и 227 пассажирами на борту вылетел из Куала-Лумпура в Пекин. Последний раз экипаж вышел на связь спустя 38 минут после взлета.
Поиски обломков вели власти Малайзии, Китая и Австралии. Свои работы они закончили в январе 2017 года. В середине мая 2018 года на австралийском «Девятом канале» вышла передача о возможных причинах катастрофы. В ней высказывалось предположение, что командир воздушного судна в момент падения находился в сознании, он разгерметизировал борт и намеренно повел самолет вниз. Но позднее в австралийском бюро по транспортной безопасности заявили, что пилот не мог находиться в сознании в последние минуты полета.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?