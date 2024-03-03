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Минтранс Малайзии пообещал возобновить поиски пропавшего рейса MH370

Минтранс Малайзии пообещал возобновить поиски пропавшего 10 лет назад самолета
Обломки самолёта, предположительно принадлежавшего пропавшему рейсу MH370 Malaysia Airlines
Обломки самолёта, предположительно принадлежавшего пропавшему рейсу MH370 Malaysia Airlines (Фото: Hasnoor Hussain / Reuters)

Министр транспорта Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук пообещал возобновить поиски пропавшего десять лет назад самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который летел рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, передает издание The Star.

«Как министр, представляющий правительство Малайзии, присутствующий сегодня здесь, я хочу не просто выразить нашу солидарность, но это обязательство и обещание, что поиски будут продолжаться», — сказал Локе на десятом мероприятии, посвященном памяти пропавшего рейса.

Он добавил, что министерство готово пригласить в Малайзию представителей частной компании Ocean Infinity, которая проводила поиски в прошлом году. Глава малазийского Минтранса подчеркнул, что «сделает все возможное чтобы получить одобрение кабинета министров на подписание нового контракта с Ocean Infinity для возобновления поисков как можно скорее».

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Обломки рейса MH370

В ночь на 8 марта 2014 года Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines с 12 членами экипажа и 227 пассажирами на борту вылетел из Куала-Лумпура в Пекин. Последний раз экипаж вышел на связь спустя 38 минут после взлета.

Поиски обломков вели власти Малайзии, Китая и Австралии. Свои работы они закончили в январе 2017 года. В середине мая 2018 года на австралийском «Девятом канале» вышла передача о возможных причинах катастрофы. В ней высказывалось предположение, что командир воздушного судна в момент падения находился в сознании, он разгерметизировал борт и намеренно повел самолет вниз. Но позднее в австралийском бюро по транспортной безопасности заявили, что пилот не мог находиться в сознании в последние минуты полета.

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Boeing Малайзия поиски
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