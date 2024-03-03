 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Минцифры запустит сервис для удаленного участия в судебных заседаниях

Минцифры запустит сервис для участия в судебных заседаниях онлайн по биометрии
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Минцифры в 2024 году планирует запустить сервис для дистанционного участия в судебных заседаниях по биометрии, сообщает ТАСС со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде.

Сервис будет действовать для судов общей юрисдикции, а также федеральных арбитражных судов. В веб-конференцию участник будет заходить с помощью единой биометрической системы, которая идентифицирует человека по лицу и голосу.

Верховный суд из-за коронавируса решил проводить заседания по интернету
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Сейчас граждане могут присоединиться к судебной веб-конференции со своего компьютера или смартфона через общедоступные платформы.

Онлайн-заседания активно проводились во время пандемии коронавируса. Первым такую практику ввел Верховный суд. После окончания эпидемии практика продолжилась: ежегодно российские суды проводят более 500 тыс. судебных заседаний удаленно.

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Теги
биометрические данные судебный процесс Минцифры суды
Материалы по теме
К хаджу в Мекку допустят только россиян с биометрическими паспортами
Общество
Минцифры опровергло сбор и хранение биометрии на «Госуслугах»
Технологии и медиа
В России впервые зарегистрировали брак с использованием биометрии
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
ХАМАС заявил о возможном достижении перемирия с Израилем в течение суток Политика, 11:56
Бобровский опередил Гашека по победам в НХЛ и попал в тройку звезд дня Спорт, 11:42
В Ингушетии завершили активную фазу контртеррористической операции Политика, 11:29
Кто не хочет долго ждать: новостройки, которые будут сданы в 2024 году РБК и ПИК, 11:29
Минцифры запустит сервис для удаленного участия в судебных заседаниях Технологии и медиа, 11:14
Какие три региона показали наибольший рост промышленного производства Экономика, 11:06
Украинские военные рассказали детали отступления из Авдеевки Политика, 11:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Ингушетии сообщили о сохранении режима КТО в Карабулаке Политика, 10:41
В 2023 году 19 CEO умерли на работе. Как не стать 20-м — Fast Company Pro, 10:22
В Гаити банды выпустили заключенных из главной тюрьмы Политика, 10:15
Оппозиция добилась перевыборов в Белграде после массовых протестов Политика, 10:09
Нейросети для «чайников»: кто и зачем учит работать с чат-ботами Технологии и медиа, 10:00
Затонувший в Красном море сухогруз перевозил 21 тыс. т опасных удобрений Политика, 09:40
Ирану не удалось построить военную базу на «стратегическом перекрестке» Политика, 09:28