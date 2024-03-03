Минцифры запустит сервис для удаленного участия в судебных заседаниях
Минцифры в 2024 году планирует запустить сервис для дистанционного участия в судебных заседаниях по биометрии, сообщает ТАСС со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде.
Сервис будет действовать для судов общей юрисдикции, а также федеральных арбитражных судов. В веб-конференцию участник будет заходить с помощью единой биометрической системы, которая идентифицирует человека по лицу и голосу.
Сейчас граждане могут присоединиться к судебной веб-конференции со своего компьютера или смартфона через общедоступные платформы.
Онлайн-заседания активно проводились во время пандемии коронавируса. Первым такую практику ввел Верховный суд. После окончания эпидемии практика продолжилась: ежегодно российские суды проводят более 500 тыс. судебных заседаний удаленно.
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