Сийярто пообещал приехать на форум «Атомэкспо» в Сочи
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто планирует посетить форум «Атомэкспо» в Сочи. Об этом он сообщил «РИА Новости».
«Да, меня пригласили на «Атомэкспо», я буду, конечно, счастлив приехать, потому что сотрудничество между Россией и Венгрией в сфере ядерной энергетики очень успешно», — сказал министр.
«Атомэкспо» — ежегодный форум, организуемый при поддержке госкорпорации Росатом. В 2024 году мероприятие пройдет 25-26 марта. Главная тема форума этого года — «Чистая энергетика: создавая будущее вместе».
В предыдущий раз Сийярто приезжал в Россию в октябре 2023 года. Тогда он принял участие в Российской энергетической неделе, которая прошла в Москве.
В Венгрии есть одна действующая атомная электростанция — АЭС «Пакш» с четырьмя энергоблоками, введенными в эксплуатацию с 1982 по 1987 год. Планировалось, что станция будет работать в течение 30 лет, однако срок ее службы продлили еще на 20 лет.
В 2014 году Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на станции двух новых энергоблоков. Общая стоимость проекта оценивалась в €12,5 млрд. В августе 2022 года венгерское управление по атомной энергетике выдало «Росатому» разрешение на строительство энергоблоков.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?