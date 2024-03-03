Сийярто пообещал приехать на форум «Атомэкспо» в Сочи

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто планирует посетить форум «Атомэкспо» в Сочи. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Да, меня пригласили на «Атомэкспо», я буду, конечно, счастлив приехать, потому что сотрудничество между Россией и Венгрией в сфере ядерной энергетики очень успешно», — сказал министр.

«Атомэкспо» — ежегодный форум, организуемый при поддержке госкорпорации Росатом. В 2024 году мероприятие пройдет 25-26 марта. Главная тема форума этого года — «Чистая энергетика: создавая будущее вместе».

В предыдущий раз Сийярто приезжал в Россию в октябре 2023 года. Тогда он принял участие в Российской энергетической неделе, которая прошла в Москве.

В Венгрии есть одна действующая атомная электростанция — АЭС «Пакш» с четырьмя энергоблоками, введенными в эксплуатацию с 1982 по 1987 год. Планировалось, что станция будет работать в течение 30 лет, однако срок ее службы продлили еще на 20 лет.

В 2014 году Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на станции двух новых энергоблоков. Общая стоимость проекта оценивалась в €12,5 млрд. В августе 2022 года венгерское управление по атомной энергетике выдало «Росатому» разрешение на строительство энергоблоков.