 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Сийярто пообещал приехать на форум «Атомэкспо» в Сочи

Петер Сийярто сообщил о планах посетить форум «Атомэкспо» в Сочи

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто планирует посетить форум «Атомэкспо» в Сочи. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Да, меня пригласили на «Атомэкспо», я буду, конечно, счастлив приехать, потому что сотрудничество между Россией и Венгрией в сфере ядерной энергетики очень успешно», — сказал министр.

«Атомэкспо» — ежегодный форум, организуемый при поддержке госкорпорации Росатом. В 2024 году мероприятие пройдет 25-26 марта. Главная тема форума этого года — «Чистая энергетика: создавая будущее вместе».

В предыдущий раз Сийярто приезжал в Россию в октябре 2023 года. Тогда он принял участие в Российской энергетической неделе, которая прошла в Москве.

Венгрия объяснила решение продлить срок службы единственной в стране АЭС
Бизнес
Фото:Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

В Венгрии есть одна действующая атомная электростанция — АЭС «Пакш» с четырьмя энергоблоками, введенными в эксплуатацию с 1982 по 1987 год. Планировалось, что станция будет работать в течение 30 лет, однако срок ее службы продлили еще на 20 лет.

В 2014 году Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на станции двух новых энергоблоков. Общая стоимость проекта оценивалась в €12,5 млрд. В августе 2022 года венгерское управление по атомной энергетике выдало «Росатому» разрешение на строительство энергоблоков.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Теги
Сийярто Петер Венгрия Россия визит Сочи
Материалы по теме
«Росатом» подписал контракт на достройку АЭС «Пакш» в Венгрии
Технологии и медиа
Сийярто заявил, что Венгрия обойдется без украинского транзита газа
Бизнес
Сийярто договорился в Москве о схеме оплаты транзита нефти через Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Леброн Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 40 тысяч очков Спорт, 08:20
Умар Нурмагомедов продлил победную серию в UFC Спорт, 08:15
Сийярто пообещал приехать на форум «Атомэкспо» в Сочи Политика, 08:14
Экономисты предрекли второй «китайский шок» Экономика, 08:11
Первый спутник-разведчик Южной Кореи сделал снимки центра Пхеньяна Технологии и медиа, 07:52
Запуск миссии Crew-8 с российским космонавтом перенесли в четвертый раз Технологии и медиа, 07:12
В США заявили, что Израиль «в основном принял» шестинедельное перемирие Политика, 06:43
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Бывший вице-президент Эквадора спрятался в посольстве от ареста за взятки Политика, 06:34
Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ под Угледаром Политика, 05:53
Минобороны сообщило об уничтожении почти 40 дронов над Крымом за ночь Политика, 05:49
Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО Политика, 05:27
Трамп победил на голосованиях в трех штатах Политика, 05:07
Мелони заявила о юридических сложностях при использовании активов России Политика, 04:46
В Днепре прогремели взрывы Политика, 04:03