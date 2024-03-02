Путин заявил об открытости России к диалогу
Россия остается открытой к диалогу с другими государствами, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи.
«Мы верим в молодежь и строим Россию страной возможностей для молодежи. И конечно, мы всегда открыты для диалога», — сказал он в видеообращении.
Всемирный фестиваль молодежи открылся на федеральной территории «Сириус» 2 марта. Как сообщил Путин, на него было подано «сотни тысяч заявок из 190 стран». На церемонии открытия присутствовали представители «почти 300 разных народов».
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