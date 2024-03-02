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Политика ,  
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Путин заявил об открытости России к диалогу

Президент Путин: Россия всегда открыта для диалога
Видеообращение Владимира Путина&nbsp;к участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодёжи
Видеообращение Владимира Путина к участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодёжи (Фото: Всемирный фестиваль молодёжи)

Россия остается открытой к диалогу с другими государствами, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи.

«Мы верим в молодежь и строим Россию страной возможностей для молодежи. И конечно, мы всегда открыты для диалога», — сказал он в видеообращении.

Всемирный фестиваль молодежи открылся на федеральной территории «Сириус» 2 марта. Как сообщил Путин, на него было подано «сотни тысяч заявок из 190 стран». На церемонии открытия присутствовали представители «почти 300 разных народов».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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