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Умер актер БДТ Валерий Ивченко

Актер БДТ Валерий Ивченко умер в 84 года
Валерий Ивченко
Валерий Ивченко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В возрасте 84 лет умер народный артист России и Украины, артист Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Валерий Ивченко, сообщили в пресс-службе БДТ.

«БДТ выражает соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кому был дорог Валерий Ивченко», — говорится в сообщении.

Он родился 20 ноября 1939 года в Купянске. Окончил режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства им. Карпенко-Карого, студию при Харьковском драматическом театре им. Шевченко, а также курсы актеров Бориса Ставицкого и Владимира Оглоблина. Позднее работал в драматических театрах в Харькове, Николаеве и Киеве.

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В 1983 году Ивченко пригласили в БДТ в Ленинграде, где он проработал до конца своей жизни. На его сцене он сыграл в десятках спектаклей Георгия Товстоногова, Темура Чхеидзе, Андрея Могучего и других режиссеров. Последней работой в БДТ стал моноспектакль «Кроткая» по повести Федора Достоевского. За нее в 2019 году Ивченко стал лауреатом гран-при XII Международного фестиваля моноспектаклей «Монокль».

Также актер играл в ряде фильмов и сериалов, среди которых «Сирано де Бержерак» (1989, граф де Гиш), «Я — Иван, ты — Абрам» (1993, еврей-книжник), «Крот-2» (2002, главврач психиатрической больницы Виталий Дмитриевич) и «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» (2006, отец Ефрем).

Ивченко был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, специальной премией «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», а также удостоен благодарности президента России.

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