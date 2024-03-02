Умер актер БДТ Валерий Ивченко
В возрасте 84 лет умер народный артист России и Украины, артист Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Валерий Ивченко, сообщили в пресс-службе БДТ.
«БДТ выражает соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кому был дорог Валерий Ивченко», — говорится в сообщении.
Он родился 20 ноября 1939 года в Купянске. Окончил режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства им. Карпенко-Карого, студию при Харьковском драматическом театре им. Шевченко, а также курсы актеров Бориса Ставицкого и Владимира Оглоблина. Позднее работал в драматических театрах в Харькове, Николаеве и Киеве.
В 1983 году Ивченко пригласили в БДТ в Ленинграде, где он проработал до конца своей жизни. На его сцене он сыграл в десятках спектаклей Георгия Товстоногова, Темура Чхеидзе, Андрея Могучего и других режиссеров. Последней работой в БДТ стал моноспектакль «Кроткая» по повести Федора Достоевского. За нее в 2019 году Ивченко стал лауреатом гран-при XII Международного фестиваля моноспектаклей «Монокль».
Также актер играл в ряде фильмов и сериалов, среди которых «Сирано де Бержерак» (1989, граф де Гиш), «Я — Иван, ты — Абрам» (1993, еврей-книжник), «Крот-2» (2002, главврач психиатрической больницы Виталий Дмитриевич) и «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» (2006, отец Ефрем).
Ивченко был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, специальной премией «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», а также удостоен благодарности президента России.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?