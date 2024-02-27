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Умер актер из сериала «Звездный путь» Чарльз Диркоп

Hollywood Reporter: умер актер из сериала «Звездный путь» Чарльз Диркоп

Американский актер Чарльз Диркоп умер в возрасте 87 лет 25 февраля в больнице в Лос-Анджелесе после недавнего сердечного приступа и пневмонии. Об этом изданию Hollywood Reporter сообщила его дочь.

Диркоп известен ролями в фильмах «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969), «Афера» (1973), «Джеймс Дин» (2001). Также он сыграл гангстера Сальванти в фильме «Резня в день Святого Валентина» (1967) и был убийцей Санта-Клауса в фильме ужасов «Тихая ночь, смертельная ночь» (1984).

Кроме того, Диркоп играл в сериалах «Женщина-полицейский» (1974-1978), «Скорая помощь» (1994-2009), «Звездный путь» (1966-1969), «Трудные времена на планете Земля» (1989), «Миссия невыполнима» (1966-1973) и многих других.

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Чарльз Диркоп родился 11 сентября 1936 года в городе Ла-Кросс (штат Висконсин). Воспитывался дядей и тетей, отец и мать ушли из семьи, когда он был еще младенцем. Не окончив старшую школу, Диркоп пошел на службу в армию, в Корпус морской пехоты США, когда ему было 16 лет.

После участия в Корейской войне Диркоп вернулся на родину. В 19-летнем возрасте был уволен в запас. Тогда он воссоединился с матерью, они жили в Филадельфии. Воспользовавшись Законом о реинтеграции военнослужащих 1944 года, Диркоп поступил в актерскую школу при Американском фонде драматического искусства. Позднее, переехав в Нью-Йорк, обучался в Актерской студии и остался ее пожизненным членом.

С 1960 года он начал сниматься в телесериалах, с 1961 года — в фильмах. За свою карьеру длиной в 58 лет Диркоп снялся почти в 120 кинокартинах.

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Теги
актер США «Звездный путь»
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