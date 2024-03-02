Уволившийся заместитель Беглова вошел в правление «Интер РАО»

Сергей Дрегваль (Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС)

Совет директоров энергетической компании «Интер РАО» избрал бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Дрегваля в качестве члена правления, следует из материалов компании в системе раскрытия корпоративной информации. Он будет занимать эту должность с 1 марта сроком на пять лет.

Кроме того, совет директоров «Интер РАО» постановил с 1 марта избрать на пять лет членами правления руководителя центра корпоративных и имущественных отношений Тамару Меребашвили, руководителя центра розничного бизнеса Дмитрия Орлова и руководителя центра снабжения Сергея Виноградова.

Дрегваль ранее работал в правительстве Санкт-Петербурга, куда пришел в 2020 году. Годом позже он занял пост вице-губернатора и стал курировать работу комитета по энергетике и инженерному обеспечению, а также комитета по тарифам. В начале февраля 2024-го губернатор Александр Беглов освободил Дрегваля от должности. Пресс-служба городской администрации сообщила, что в отставку чиновник ушел по собственному желанию.

До прихода в Смольный Дрегваль работал в энергетических компаниях, среди которых ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», «Оборонэнергосбыт» и АО «Алтайэнергосбыт».

«Интер РАО» работает в нескольких странах, в России компания присутствует более чем в 30 регионах. Среди ее основных акционеров «Интер РАО капитал» (28,88%), «Роснефтегаз» (26,36%) и «Россети ФСК ЕЭС» (8,56%).