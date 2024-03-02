Путин и Токаев обсудили «всестороннее укрепление» связей Москвы с Астаной
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля в телеграм-канале.
В Кремле сообщили, что президенты развили темы, начатые при встрече 21 февраля, когда Токаев посещал открытие «Игр будущего» в Казани. В частности, они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, заострив внимание на реализации совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической сферах.
«Касым-Жомарт Токаев особо отметил содержательный, программный характер послания президента России Федеральному собранию», — говорится в сообщении пресс-службы. Путин обратился к парламенту 29 февраля.
Кроме того, политики подтвердили настрой на «всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства» двух стран.
В пресс-службе главы Казахстана телефонные переговоры Путина и Токаева пока не комментировали.
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