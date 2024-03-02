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Политика ,  
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Путин и Токаев обсудили «всестороннее укрепление» связей Москвы с Астаной

Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Токаевым
Президент&nbsp;Киргизии Садыр Жапаров, Владимир Путин,&nbsp;президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и&nbsp;президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев&nbsp;во время осмотра зон проведения международного мультиспортивного турнира &laquo;Игры Будущего&raquo; в международном выставочном центре &laquo;Казань Экспо&raquo;
Президент Киргизии Садыр Жапаров, Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время осмотра зон проведения международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» в международном выставочном центре «Казань Экспо» (Фото: Кристина Кормилицына / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

В Кремле сообщили, что президенты развили темы, начатые при встрече 21 февраля, когда Токаев посещал открытие «Игр будущего» в Казани. В частности, они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, заострив внимание на реализации совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической сферах.

«Касым-Жомарт Токаев особо отметил содержательный, программный характер послания президента России Федеральному собранию», — говорится в сообщении пресс-службы. Путин обратился к парламенту 29 февраля.

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Кроме того, политики подтвердили настрой на «всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства» двух стран.

В пресс-службе главы Казахстана телефонные переговоры Путина и Токаева пока не комментировали.

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Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев Казахстан телефонный разговор
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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