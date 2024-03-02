В Одессе прозвучали взрывы
В Одессе раздались взрывы, пишут «Суспільне» и Zn.ua.
Силы обороны юга ВСУ сообщили о работе ПВО в городе. Глава областной военной администрации Олег Кипер ранее попросил жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.
В Одесской и ряде других областей была объявлена повторная воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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