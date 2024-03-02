В Аргентине закроют единственное государственное агентство новостей
Власти Аргентины закроют единственное в стране государственное агентство новостей Telam, заявил президент страны Хавьер Милей на открытии сессии парламента. Его слова приводит само агентство.
Решение президент объяснил тем, что Telam «использовалось в последние десятилетия как киршнеристское пропагандистское агентство».
Telam, по его собственным данным — единственное в Аргентине новостное агентство, имеющее корреспондентов во всех провинциях страны, главный офис находится в Буэнос-Айресе.
Агентство было основано в 1945 году, ему 78 лет.
Генеральный секретарь Аргентинской федерации работников прессы (FATPREN) Карла Гауденси ответила на слова Милея, что Telam «не закрывается».
«Мы собираемся защищать не только работников Агентства, но и весь аргентинский народ, как и все государственные компании, государственные активы и суверенитет нашей страны», — написала она в X (ранее — Twitter).
Telam в своем сообщении подчеркнуло, что контент, который создают журналисты агентства, «жизненно важен для информационного потока, поскольку он служит основой для публикаций основных СМИ, а также позволяет информации из первых рук достигать средств массовой информации во всех уголках страны».
Федеральный и плюралистический характер агентства позволяет ему «дать голос секторам, которые ключевые СМИ часто игнорируют», сказано в публикации Telam.
Либертарианец Хавьер Милей вступил в должность главы государства в декабре 2023 года. После этого он подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики.
Во время инаугурации Милей предупредил аргентинцев, что им придется пережить «месяцы боли», пока он работает над тем, чтобы вывести страну из экономического кризиса.
В конце декабря на улицах Буэноc-Айреса начались протесты. Часть депутатов конгресса назвала шоковые меры, предпринятые президентом, неконституционными; оппозиция пообещала препятствовать их реализации.
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