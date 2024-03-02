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CNN узнал о найденном у берегов Аляски разведывательном шаре

CNN: рыбаки нашли у берегов Аляски, вероятно, разведывательный воздушный шар

Рыбаки нашли у берегов Аляски, предположительно, разведывательный воздушный шар и везут его с собой на берег, сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех источников.

После обнаружения шара рыбаки отправили правоохранительным органам его фото. Что именно это за объект, неизвестно, однако Федеральное бюро расследований (ФБР) определило, что по внешнему виду он похож на воздушный шар наблюдения, принадлежащий иностранному правительству, а значит есть основания для расследования.

В ФБР заявили, что им известно о найденном объекте у берегов Аляски. «Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы помочь с логистикой извлечения обломков», — добавили там.

Как сообщает CNN, агенты ФБР встретят рыболовное судно, когда оно зайдет в порт, затем объект перевезут в лабораторию ведомства в Квантико (штат Вирджиния) для анализа.

Пентагон заявил, что китайский аэростат не собирал разведданные
Политика
Фото:U.S. Air Force / Department of Defense

В феврале 2023 года над штатом Монтана, где расположены база ВВС США Мальмстрем и шахты ядерных ракет, засекли неопознанный воздушный шар. Американские военные позднее сбили его над Атлантическим океаном у побережья Южной Каролины.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Китай использовал аэростат для слежки за американскими стратегическими объектами. Китайские власти настаивали на том, что это был метеозонд, который сбился с курса, и отрицали, что использовали его в шпионских целях.

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Спустя полгода Пентагон доложил, что сбитый в феврале китайский воздушный шар не собирал и не передавал разведывательную информацию во время полета над США, хотя и нес шпионское оборудование.

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Теги
Воздушный шар разведка США Аляска рыбаки
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