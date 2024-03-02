Президента Ирландии после госпитализации оставили в больнице

Президент Ирландии Майкл Хиггинс, которого госпитализировали несколько дней назад из-за плохого самочувствия, останется в больнице на выходные, сообщила пресс-служба главы государства.

«После обследования, которое было проведено после его госпитализации, президент останется в больнице на выходные, чтобы контролировать свое кровяное давление», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что президент вернется в свою резиденцию Арас-ан-Уахтарайн в начале следующей недели.

Ирландскому лидеру Майклу Хиггинсу 82 года. Сейчас идет его второй срок на посту главы государства. Его первый президентский срок начался в 2011 году, второй раз его переизбрали на семилетний срок в 2018 году, его поддержали 56% избирателей.

О госпитализации Хиггинса сообщила его пресс-служба 29 февраля. Первоначально его осмотрели в резиденции и не выявили никаких проблем, но потом решили отправиться в больницу Сент-Джеймса для проведения анализов.