«Фонтанка»: мобилизованный потратил ₽1 млн за два дня после ссоры с женой

«Фонтанка» узнала о военном, который потратил ₽1 млн после ссоры с женой

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Участник российской военной операции на Украине, мобилизованный в Петербурге, потратил 1 млн руб. за два дня после ссоры с женой. Об этом сообщила «Фонтанка».

Мужчина рассказал, что после ссоры с женой встретился со своей любовницей, которая раньше занималась секс-работой, та позвала еще двух девушек. Вместе они за два дня потратили 1 млн руб., в том числе на сауну, такси и аренду коттеджа.

По данным «Фонтанки», мужчина подчеркнул, что эти деньги получил за участие в военной операции и не жалеет, что потратил их. Он намерен развестись с женой и снова отправиться в зону боевых действий, пишет издание.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября прошлого года. Чуть более чем через месяц министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задачи. Военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников, говорил он. При этом указа о завершении мобилизации издано не было.

Согласно указу президента, мобилизованные получают ежемесячную выплату в размере не менее 195 тыс. руб. В некоторых регионах предусмотрены дополнительные выплаты. В Петербурге, например, мобилизованным единовременно выплачивают по 100 тыс. руб.