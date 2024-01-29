Суд в Петербурге дал мобилизованному семь лет колонии за дезертирство

Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Военный суд в Санкт-Петербурге приговорил мобилизованного к семи годам колонии строгого режима за дезертирство (ч. 3 ст. 338 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд установил, что Сергей Медведев не вернулся в подразделение из увольнения и скрывался от командования и правоохранительных органов. Сначала он вернулся к месту жительства, где устроился разнорабочим, а позже отправился в Ленобласть работать рыболовом.

Подсудимый заявил, что у него не было намерения уклоняться от службы. Когда он вернулся к месту жительства, то понял, что совершил дисциплинарный проступок, и испугался ответственности, пояснил он. Медведев не вернулся в воинскую часть, «рассчитывая на прекращение мобилизации и освобождение от ответственности».

В ноябре 2023 года военный суд в Бурятии приговорил к пяти годам колонии строгого режима мобилизованного, который приобрел поддельное свидетельство о своей смерти и не вернулся на службу из отпуска.

Подсудимый признал вину и сообщил, что решил не возвращаться из увольнения из-за эмоционального состояния жены, которая угрожала суицидом.