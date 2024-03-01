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Военная операция на Украине ,  
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Два человека погибли при ударе по производству минеральной воды в ДНР

СЦКК: два человека погибли при ударе по производству минеральной воды в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине

Завод по производству минеральных вод в селе Красное попал под обстрел в ДНР, сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Село расположено в Докучаевском муниципальном округе региона. По данным СЦКК, его обстреляли в 10:30 по местному времени (совпадает с мск). ДАН пишет, что удар пришелся по цеху, где осуществлялся розлив минеральной воды.

В результате погибли женщина 1962 года рождения и мужчина 1967 года рождения, оба — работники завода. Еще один мужчина 1981 года рождения получил ранение.

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Фото: McGrath / Getty Images

ТАСС пишет со ссылкой на оперативные службы республики, что удар нанесли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Два человека погибли при ударе по производству минеральной воды в ДНР
Два человека погибли при ударе по производству минеральной воды в ДНР

Теги
ДНР обстрел заводы РСЗО
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