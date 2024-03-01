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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей над двумя селами

Гладков: средства ПВО уничтожили две воздушные цели над двумя селами
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Белгородской области средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей над двумя населенными пунктами, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО — уничтожено несколько воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня», — говорится в публикации.

Утром 1 марта белгородское управление МЧС сообщило, что село Безымено в Грайворонском городском округе подверглось обстрелу. В ведомстве попросили жителей спуститься в укрытие. Село Безымено находится недалеко от границы с Харьковской областью Украины.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Некоторое время спустя Гладков написал, что над селом Новая Деревня в Белгородском районе сбили дрон. Он также отметил, что пострадавших и разрушений не было.

Спустя примерно полчаса губернатор добавил, что ВСУ обстреляли село Терезовка Шебекинского городского округа. Там тоже никто не пострадал, однако снаряд попал в огород частного жилого домовладения. В результате осколки повредили окна и кровлю постройки.

Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей над двумя селами
Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей над двумя селами

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Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков Украина обстрел ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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