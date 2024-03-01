Песков разъяснил суть налоговых инициатив Путина в послании

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Налоговые инициативы президента России Владимира Путина, озвученные в послании Федеральному собранию, носят концептуальный характер, конкретные решения на их основе должны выработать законодатели и правительство.

Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, будет ли введена прогрессивная шкала налогообложения. Его также попросили назвать конкретные суммы дохода, после которых будет меняться ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Песков в ответ предложил еще раз внимательно перечитать текст послания президента.

«Путин концептуально сказал о своем видении и попросил подумать и проработать эту тему Госдуму и правительство. Поэтому будем исходить из того, что уже в самое ближайшее время какие-то контуры и очертания этого президентского мировоззрения мы увидим после, по итогам проработки в Думе и в правительстве», — сказал пресс-секретарь.

В своем послании Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Он также попросил правительство и Госдуму в ближайшее время представить предложения по этому поводу.

После этого министр финансов Антон Силуанов сказал, что законодательные инициативы по поводу дифференциации налогообложения уже есть. Предложения по внедрению «более справедливого налогообложения» будут внесены в правительство в этом году для обсуждения и «проговорены с парламентом», добавил он.

Минфин, по словам Силуанова, также готовит соответствующие предложения. Говоря о корректировке налога на прибыль, министр отметил, что новые принципы будут зафиксированы до 2030 года. На вопрос о возможности изменения НДФЛ он не ответил.