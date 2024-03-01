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Военная операция на Украине ,  
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Кремль ответил на данные о переговорах военных ФРГ о Крымском мосте

Песков: в Кремле не знакомы с записью переговоров об ударах по Крымскому мосту
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Кремль не в курсе содержания записи с разговорами немецких военных о планах ударить по Крымскому мосту, о которой сообщила главред RT Маргарита Симоньян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Об этом он рассказал на брифинге для прессы, передает корреспондент РБК.

«Нет, мы не знаем об этом содержании. Не знаем, доступна ли эта запись. Как будет доступна, послушаем, тогда узнаем», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

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О том, что высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту, утром 1 марта заявила главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Она также сообщила, что располагает подтверждающей ее слова 40-минутной аудиозаписью. Кроме того, по словам Симоньян, немецкие военные обсуждали непосредственное участие в конфликте на Украине коллег из США и Великобритании.

После этого о намерении Госдумы обратиться к бундестагу с требованием расследовать беседу военнослужащих написал в телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Теги
Персоны
Кремль Дмитрий Песков Маргарита Симоньян Крымский мост новости
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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