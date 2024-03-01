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Число страдающих от ожирения людей в мире превысило 1 млрд

Lancet: более 1 млрд человек на планете страдают ожирением
Фото: West Coast Surfer / moodboard / Global Look Press
Фото: West Coast Surfer / moodboard / Global Look Press

Число взрослых жителей Земли, страдающих ожирением, удвоилось с 1990 года, тогда как детей с этим диагнозом стало вчетверо больше, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Lancet.

Всего, по оценке ученых, более 1 млрд людей на планете в 2022 году, или каждый восьмой житель Земли, страдали от ожирения. Специалисты насчитали в мире 159 млн детей и подростков с ожирением против 31 млн в 1990 году.

Исследование проводилось в 2022 году. Специалисты проанализировали показатели роста и веса более чем 220 млн человек в возрасте от пяти лет и старше из более чем 190 государств.

«С 1990 года распространенность ожирения среди взрослых увеличилась в мире более чем в два раза, а среди детей и подростков (в возрасте от пяти до 19 лет) — в четыре раза», — сказано в сообщении всемирной организации.

Кроме того, согласно подсчетам, к 2022 году избыточный вес имели 43% взрослых.

Соавтор доклада, директор департамента питания и безопасности пищевых продуктов ВОЗ Франческо Бранка отметил, что достижение цифры в 1 млрд людей с ожирением ожидалось не ранее 2030 года.

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Фото:Boris Roessler / DPA / ТАСС

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Ожирение может становиться причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, возникновения диабета и некоторых видов рака, предупредила ВОЗ.

По словам гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, исследование демонстрирует важность профилактики и лечения ожирения с раннего возраста при помощи диеты, физической активности и надлежащего ухода при необходимости.

Авторы исследования также сделали вывод, что недоедание «остается проблемой общественного здравоохранения», хотя его уровень в мире в целом понизился. Особенно актуален этот вопрос в странах Африки южнее Сахары и в государствах Юго-Восточной Азии.

Теги
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