Boeing выплатит $51 млн за нарушения при экспорте и передачу данных Китаю

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Boeing заплатит $51 млн за нарушение правил экспорта оборонной продукции и передачу технических данных Китаю, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

«Согласно условиям соглашения, рассчитанного на 36 месяцев, Boeing выплатит штраф в размере $51 млн», — говорится в сообщении.

Госдеп уточнил, что причиной этой меры стали:

передача компанией технических данных иностранным гражданам и подрядчикам, в том числе китайским;

нарушение правил экспорта оборонной продукции;

нарушение условий лицензии, выданной Управлением по контролю за оборонной торговлей (DDTC) Госдепартамента США.

$24 млн из суммы штрафа американское внешнеполитическое ведомство согласилось списать при условии, что компания потратит их на реализацию мер по устранению последствий допущенных нарушений. В течение первых 24 месяцев Boeing также должен будет нанять специального внештатного сотрудника, в задачи которого войдут контроль выполнения требований Госдепа и проведение аудита.

Boeing нанес ущерб национальной безопасности США, экспортируя свою продукцию в Китай с 2013 по 2017 годы, уточняет The Financial Times. Так, сотрудники компании в Китае в течение четырех лет 25 раз скачивали технические данные из внутренней библиотеки. В частности, они выгрузили данные об истребителях F-18, F-15 и F-22, вертолете AH-64 Apache, а также о противотанковых ракетах AGM-84E Standoff Land Attack Missile и AGM-131 Short Range Attack Missile II. Кроме того, по данным газеты, американские интересы пострадали от торговли Boeing с Россией.