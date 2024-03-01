Вильфанд предупредил москвичей о возвращении морозов

В Москве температура воздуха с середины следующей недели может понизиться до минус 10 градусов и ниже, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Начало месяца ожидается теплым: в ночь на 2 марта температура воздуха опустится до минус 5 градусов, в ночь на 3 марта — до минус 9 градусов, такие же значения будут до 6 марта. Днем температура воздуха будет в пределах нулевых значений, подчеркнул Вильфанд.

«Со среды [6 марта] прогнозируется заметное изменение циркуляции. Воздушные массы будут поступать уже не с юга, юго-запада, юго-востока и так далее, а с севера. Поэтому ночные температуры по предварительным расчетам могут достигать двузначных отрицательных значений», — сказал синоптик. Он отметил, что по всей России погода в марте будет «очень изменчивой».

Ранее, 26 февраля, Вильфанд сообщил, что московские сугробы не будут таять вплоть до начала апреля. За сутки 16 февраля в столице выпало 8 см снега, и высота сугробов достигла рекордных 62 см.